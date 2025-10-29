Навигация для маломерных судов на Камчатке закроется 1 ноября

Выход на воду будет запрещен во всех районах полуострова, сообщили в региональном МЧС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 октября. /ТАСС/. Выход маломерных судов на воду на территории Камчатского края будет закрыт до весны с 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На Камчатке 1 ноября полностью закрывается навигация для маломерных судов. Выход на воду будет запрещен во всех районах полуострова", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ранее, 18 октября, навигация маломерных судов была закрыта на севере края: в Карагинском, Олюторском и Пенжинском районах.