ВШЭ: 68% россиян боятся игровой зависимости от гаджетов у своих детей

По данным исследования, опрошенные видят в использовании детьми гаджетов больше вреда, чем пользы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Почти 70% россиян считают одной из основных угроз гаджетов для детей - игровую зависимость. Об этом свидетельствуют результаты исследования НИУ ВШЭ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Для детей в использовании гаджетов опрошенные видят больше угроз, чем пользы. Основные угрозы от гаджетов для детей, по мнению взрослого населения , - игровая зависимость (68%), угроза здоровью (62%) и зависимость от социальных сетей (52%)", - говорится в исследовании.

Кроме того, по мнению опрошенных, для взрослых людей польза от использования гаджетов превышает их риски; смартфоны и аналогичные им гаджеты позволяют оставаться на связи с родными и близкими (75%), упрощают получение информации (69%) и обеспечивают доступ к государственным услугам (65%).

В опросе приняли участие более 3 тыс. человек из разных регионов России в возрасте 18 - 59 лет, проживающие в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Особенность опроса состояла в том, что респонденты отвечали не только о своем опыте использования гаджетов и восприятии связанных с ними возможностей и угроз, но также говорили о несовершеннолетних детях (если есть) и пожилых (70 лет и старше) родственниках.