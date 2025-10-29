С 2022 года в сети распространили порядка 40 млн копий фейков об СВО

Генеральный директор АНО "Диалог" Владимир Табак отметил, что фейковая информация продолжает распространяться и сейчас

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Порядка 40 млн копий фейков по теме специальной военной операции распространилось в сети с 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" Владимир Табак в интервью ТАСС на полях форума "Диалог о фейках 3.0".

"Если брать именно копии, это порядка 40 миллионов. Если мы берем уникальные фейки, то это будет, я думаю, в пределах 80 тысяч уникальных фейков - это очень много, потому что [это] отдельные псевдоинфоповоды. В этом смысле СВО, конечно, стала точкой притяжения для подобного рода информации", - рассказал он.

Фейковая информация продолжает распространяться и сейчас. "Были пики - начало СВО, мобилизация, также пики локально происходят во время различных событий, связанных с конкретным городом или регионом. Но военная повестка по-прежнему остается в топе. Также в топы вышел и мессенджер Max - сколько было вокруг него фейков, столько не было вокруг ни одного другого проекта за последнее время", - добавил Табак.

