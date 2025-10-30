Кузнецова: бизнес-консультации включат в стандарт поддержки семей в вузах

Вице-спикер Госдумы рассказала, что идею по реализации этой инициативы ей предложила студенческая семья

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Консультации по ведению индивидуального предпринимательства планируют включить в единый стандарт поддержки студенческих семей. Об этом заявила в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Мы договорились с Торгово-промышленной палатой, что теперь в вузах для молодых ребят по желанию будут проводиться консультации по ведению индивидуального предпринимательства", - сообщила Кузнецова.

Идею по реализации этой инициативы предложила студенческая семья, с которой Анна Кузнецова познакомилась лично. "Сейчас у них уже родился малыш, они продолжают учиться и занимаются предпринимательством. Их идею мы с Торгово-промышленной палатой сразу же поддержали, затем передали ее в Минобрнауки, и теперь они включат ее в вузовский стандарт", - пояснила собеседница агентства.

"Это будет одна из опций системы поддержки в режиме "одного окна", когда можно получить всю информацию о социальных, жилищных и других различных льготах и формах поддержки молодой семьи от вуза", - заключила она.

Ранее в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что стандарт поддержки студенческой семьи находится на стадии разработки, среди предлагаемых мер - создание в вузах комнат матери и ребенка и организация присмотра за детьми.