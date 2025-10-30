Онищенко: побег подопытных обезьян в США нужно изучить

Эпидемиолог отметил, что этот случай необходимо рассматривать для недопущения такого в России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Случай, касающийся побега подопытных обезьян при перевозке в США, необходимо рассматривать для того, чтобы не допустить повторения такой ситуации в России. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"То, что здесь [в происшествии с побегом подопытных обезьян при перевозке в США] были явные нарушения правил перевозок этих животных - это очевидно, понимаете? И для нас, для профессионалов, есть необходимость этот случай рассматривать не просто из праздного любопытства или злорадства, а с точки зрения профессиональной: что еще нужно было бы сделать, чтобы этого не произошло? Чтобы подобная ситуация никогда не повторилась у нас в стране. Условно говоря, может быть не перевозить таких животных, когда пробки на дорогах, а когда трассы свободны и так далее", - сказал он.

Онищенко отметил, что никакой эпидемиологической угрозы сбежавшие обезьяны не представляют. Люди могут пострадать только в единичных случаях, если агрессивная крупная особь травмирует человека. "Поэтому опасности эпидемиологической здесь нет, хотя не исключено единичное заражение какими-либо вирусами или патогенами. Ведь неизвестно, какие именно над этими животными проводились опыты и эксперименты", - подытожил Онищенко.