Образование в Донбассе и Новороссии полностью перешло на российские стандарты

Для учащихся продолжают создавать особые условия, сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Образование в Новороссии и Донбассе полностью перешло на российские стандарты. Для учащихся продолжают создаваться особые условия, сообщил ТАСС первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Ранее заместитель директора департамента интеграции национальной системы образования и международного сотрудничества Минпросвещения РФ Павел Белоконь на заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию сообщил, что правительство РФ поддерживает продление переходного периода сдачи ЕГЭ в исторических регионах.

"Могу сказать, что в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сейчас обучение идет полностью по российским стандартам. И те особые условия, которые совершенно логично для ребят создаются, зачастую, - возможность образовательный разрыв наверстать", - сказал Бугаев.

Замминистра также поблагодарил субъекты, помогающие историческим регионам восстанавливаться и интегрироваться в российскую систему образования.