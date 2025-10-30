Вильфанд: около 50-55% территории России покрыто снегом

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что в Бурятии и частично в Забайкальском крае сошел снег

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Таяние снега привело к уменьшению площади снежного покрова в России, на текущий момент покрыто около 50-55% территории страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Площадь снега в России на прошлой неделе составляла 60%, сейчас же она уменьшилась до 50-55%. На юге Сибири был хорошо выраженный снег, который рано лег и это мешало уборке урожая. Он пролежал три недели, а сейчас растаял, именно за счет этого и произошло уменьшение", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что в Бурятии и частично в Забайкальском крае снег тоже сошел, однако в ближайшие дни покров опять установится. Снег будет постепенно ложиться и в Приморском крае.