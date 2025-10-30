В Госдуме напомнили о штрафах за оставленную в подъезде обувь

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что посторонние предметы в подъезде повышают опасность возникновения пожара

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Жильцам многоквартирных домов грозят штрафы из-за нарушения правила противопожарной безопасности за оставленные личные вещи, в том числе обувь, в тамбурах и коридорах подъезда. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"Нередко жильцы занимают место в подъездах или тамбурах колясками, самокатами и велосипедами, а порой вовсе начинают там что-то хранить, складировать и обувь оставлять. Считают, мол безопасно и место в квартире экономит, однако такое поведение нарушает правила противопожарной безопасности и правила технической эксплуатации дома", - сказал депутат.

Он отметил, что посторонние предметы в подъезде повышают опасность возникновения пожара, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации препятствуют доступу к эвакуационным выходам. "За это грозит ответственность по статье 20.4 КоАП "Нарушение требований пожарной безопасности" в виде штрафов от 5 до 15 тысяч рублей для физлиц и от 300 до 400 тысяч рублей для юрлиц", - сообщил парламентарий.

По словам Колунова, если соседи размещают личные вещи вне квартиры и вне специально отведенных для этого мест, следует обратиться в управляющую компанию. "Управляшка проверит подъезд выпишет предписание нарушителям устранить завалы. Если же житель игнорирует предписание, УК обратится в Жилинспекцию, МВД и МЧС. И здесь в дело пойдет уже статья КоАП 20.4", - сказал он.