В Буэнос-Айресе провели конференцию об истории отношений Аргентины и России

Среди докладчиков были аргентинские дипломаты и писатели, директор Музея Эрьзи Людмила Нарбекова, а также показали записанное журналистом Сергеем Брилевым на видео выступление

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 октября. /ТАСС/. Конференция под названием Ионинские чтения, посвященная истории диалектических и культурных связей России и Аргентины, прошла в Национальной библиотеке в Буэнос-Айресе, передает корреспондент ТАСС.

"За почти полтора века [дипломатических отношений] между странами установился глубокий и уважительный диалог, основанный на дружбе, сотрудничестве и взаимном интересе. И в укрепление этих двусторонних связей внесли свой вклад многие дипломаты, ученые, писатели и врачи", - заявила на открытии конференции глава представительства Россотрудничества в Аргентине Дина Оюн.

Участники конференции рассказали о первом после Российский империи в Аргентине Александре Ионине, в честь которого были названы чтения, о русских источниках вдохновения аргентинского композитора и автора танго Астора Пьяццоллы и о творчестве мордовского скульптора Степана Эрьзи, прожившего более 20 лет в южноамериканской стране. Кроме того, собравшиеся поучаствовали в викторине о Юрии Гагарине, который был поклонником аргентинской актрисы Лолиты Торрес. Среди докладчиков были аргентинские дипломаты и писатели, директор Музея Эрьзи Людмила Нарбекова, было показано записанное журналистом Сергеем Брилевым на видео выступление.

Кроме того, в библиотеке была представлена небольшая архивная выставка с книгами и документами, связанными с историей отношений Аргентины и России.

Чтения прошли в рамках цикла мероприятий, приуроченного к 100-летию народной дипломатии и 140-летию установления дипломатических отношений между Аргентиной и Россией.