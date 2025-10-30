В Архангельске создали проект адаптивного туризма для незрячих

Программа проекта включает посещение природных достопримечательностей региона, походы по пересеченной местности, а также спортивную подготовку

АРХАНГЕЛЬСК, 30 октября. /ТАСС/. Проект адаптивного туризма для людей с нарушениями зрения "Птица счастья" создали в Архангельске. Как сообщили ТАСС в Губернаторском центре "Вместе мы сильнее", программа включает посещение природных достопримечательностей Архангельской области, походы по пересеченной местности, а также спортивную подготовку.

"Большинство подопечных организации обычно перемещаются лишь по маршруту "дом - город - магазин", а спортивные занятия проходят в замкнутых помещениях, - отметил руководитель проекта, президент Архангельской региональной областной общественной организации "Федерация спорта слепых" Максим Дьяконов. - Красота северной природы часто оставалась для них недоступной".

В Голубино в Пинежском районе участники с инвалидностью по зрению с палками для скандинавской ходьбы прошли лесной маршрут к водопаду, а также преодолели более двух километров по пересеченной местности, в том числе по болоту, где идти нужно по специальным настилам-гатям.

"У многих незрячих людей преобладает сидячий образ жизни - они работают с компьютерами, занимаются музыкой, интеллектуальным трудом. Появление активных направлений, таких как теннис, скандинавская ходьба и цигун, способствует общему оздоровлению организма", - добавила председатель архангельской местной организации Всероссийского общества слепых Светлана Буркова.

Проект "Птица счастья" предполагает и подготовку к серьезным соревнованиям. Цель на ближайшее время - подготовить сборную для участия в туристическом слете слепых и слабовидящих в Санкт-Петербурге. На этих соревнованиях участникам предстоит преодолевать полосы препятствий, в том числе навесные переправы, собирать палатку на время и выполнять другие задания.

Проект на сегодня объединяет уже сотни человек. Организаторы отмечают, что открыты для сотрудничества и готовы развивать адаптивный туризм не только в Архангельске, но и в районах области.