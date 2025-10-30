В Москве рекомендовали утеплять небольших собак при температуре около 5 градусов

В столичном комитете ветеринарии отметили, защита от холода также необходима собакам бесшерстных и короткошерстных пород

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Собак с небольшой массой тела необходимо утеплять перед прогулкой при температуре около 5 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщили в столичном комитете ветеринарии.

"Наиболее уязвимы в холодный период молодые и пожилые животные. У щенков еще не полностью сформирован механизм терморегуляции и шерстный покров, а у возрастных ослаблен иммунитет. Защита от холода также необходима собакам бесшерстных и короткошерстных пород, питомцам без подшерстка, а также миниатюрным породам: собаки с небольшой массой тела нуждаются в утеплении уже при температуре около плюс 5 градусов", - рассказали в комитете.

Специалисты отметили, что для более крупных собак одежда в холодные времена года не нужна. Исключение составляют дышащие дождевики, которые помогают избежать промокания питомца.

Ветеринары посоветовали подобрать домашнему животному утепленные комбинезоны и защитную обувь, которая защищает не только от холода, но и от грязи и химикатов. Кроме того, некоторым питомцам для здоровья могут быть полезны шапочки, например, собакам, склонным к хроническим заболеваниям ушей, отитам, а также для собак с длинными висячими ушами - для защиты от грязи.

"Важно правильно приучать питомца к одежде и обуви, делать это необходимо постепенно, сначала в домашних условиях, поощрять питомца, чтобы избежать стресса. Новая вещь может пугать собаку из-за незнакомых звуков и ощущений", - заключили специалисты.