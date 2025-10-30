Посольство РФ в США выразило готовность воссоединять семьи из России и Украины

Москва наблюдает кампанию "лжи и фальсификаций" о похищенных детях, отметили в диппредставительстве в США

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Москва готова к сотрудничеству с США по вопросу воссоединения детей из России и Украины с их семьями. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне, размещенном в X.

"Российская сторона открыта к добросовестному сотрудничеству с целью содействия воссоединению семей и детей по обе стороны этого трагического конфликта, при учете каждого подтвержденного случая. Вместо этого мы наблюдаем кампанию лжи и фальсификаций о "десятках тысяч" похищенных детей, тогда как представленный Украиной список не превышает 339", - отметили в российском диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что инициатива американских сенаторов Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Брайана Шаца (демократ от штата Гавайи) провести слушания по теме якобы "похищения украинских детей" Россией является "очередной провокацией, направленной на то, чтобы прикрыть военные преступления неонацистского режима в Киеве против мирного населения, в том числе детей Донбасса". "Любое участие России в подобных предвзятых слушаниях исключено", - резюмировали российские дипломаты.

Как сообщила газета The Hill, сенаторы Грэм и Шац рассматривают возможность проведения слушаний по указанной теме в комитете по ассигнованиям верхней палаты американского Конгресса. По данным газеты, законодатели рассматривают возможность пригласить посла России в США Александра Дарчиева выступить на этих слушаниях, дата которых пока не определена.