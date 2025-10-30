В Якутии врачи провели процедуру внепочечного очищения крови

Процедура стала первой на Дальнем Востоке

ЯКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Онкологи Якутии впервые провели медицинскую процедуру внепочечного очищения крови. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на соей странице в мессенджере Мax.

"Впервые на Дальнем Востоке провели уникальную медицинскую процедуру - селективную плазмосорбцию билирубина. Этот важный шаг в развитии здравоохранения Якутии - часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Успех процедуры подтверждает высокий профессионализм якутских врачей и открывает новые возможности для качественного лечения", - отметил Николаев.

Процедуру селективной плазмосорбции билирубина провели специалисты отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Якутского онкологического диспансера. Они использовали первый и пока единственный на территории Якутии специальный аппарат. Плазмосорбция помогает удалить из плазмы токсические вещества, продукты воспаления и другие вредные компоненты, накапливающиеся в организме при тяжелых состояниях.

Уже в процессе первой процедуры врачи отметили впечатляющий результат: к середине сеанса показатели состояния пациента начали заметно улучшаться - уровень билирубина снизился почти в два раза. Как пояснил заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Якутского онкологического диспансера Николай Ефимов, плазмосорбция - это современный метод внепочечного очищения крови. "Мы отделяем жидкую часть крови - плазму, - и пропускаем ее через специальный сорбционный фильтр, он задерживает токсины, билирубин, продукты распада клеток и воспалительные вещества, которые отравляют организм при тяжелых заболеваниях. После фильтрации очищенная плазма возвращается обратно пациенту", - отметил он.

Для больных с онкологическими и инфекционными осложнениями такая процедура может значительно улучшить общее состояние и повысить эффективность лечения.