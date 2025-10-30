Генконсульство РФ: освобожденная в Мьянме россиянка вылетела на родину

Ситуация с возвращением в Россию осложнялась отсутствием у нее документов, удостоверяющих личность

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Освобожденная из мошеннического кол-центра в Мьянме гражданка РФ при содействии российских дипломатов вылетела на родину прямым рейсом из Китая. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Гуанчжоу (южная провинция Гуандун).

"На данный момент можем подтвердить, что гражданка РФ уже на борту самолета, следующего прямым рейсом в Россию. Она вылетела по свидетельству на возвращение", - уточнил вице-консул российского генконсульства Иван Рымарь.

Ситуация с возвращением в Россию осложнялась отсутствием у соотечественницы документов, удостоверяющих личность. В результате посольство России в Китае по согласованию с МИД КНР организовало ее беспрепятственный въезд в провинцию Юньнань (Юго-Западный Китай) на границе с Мьянмой.

Ранее посольство РФ в Таиланде сообщало об освобождении гражданки России, которая прибыла в Таиланд по приглашению "работодателя", после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном кол-центре.

Борьба с мошенниками в Мьянме

В начале этого года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с расположенными вдоль таиландско-мьянманской границы мошенническими центрами, организованными китайскими преступными группировками, в которых вынуждены работать от 100 тыс. до 120 тыс. жертв торговцев людьми. Под ударом оказались целые преступные анклавы в городах Мьявади и Шве-Кокко в мьянманском штате Карен, расположенных на берегу реки Мэй, которая служит естественной границей, разделяющей Мьянму и Таиланд. В феврале Таиланд прекратил электроснабжение пяти пограничных районов Мьянмы, а также отключил интернет и остановил поставки топлива. Таиландский МИД в мае сообщил, что в Мьянме удалось освободить и вывезти в Таиланд более 9,2 тыс. жертв мошенников, из которых 5,4 тыс. были гражданами Китая.

Власти королевства заявили, что проблема телефонного и интернет-мошенничества нанесла серьезный урон стране - более 500 тыс. таиландцев стали жертвами преступников в период с 2022 по 2024 год. Ущерб оценивается более чем в 60 млрд батов ($1,86 млрд).