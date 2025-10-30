Новый учебник по истории России введут в школах Южной Осетии

Изучать предмет по нему начнут в 2026 году

ПЯТИГОРСК, 30 октября. /ТАСС/. Введение нового учебника по истории России запланировано в 2026 году в Южной Осетии. Об этом ТАСС сообщил министр образования и науки Республики Южная Осетия Аслан Лолаев в Центре знаний "Машук".

"Мы со своей стороны очень рассчитываем, что с начала нового учебного года мы тоже начнем изучать историю Российской Федерации по новым учебникам", - сказал Лолаев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.