Под Одессой автобус военкомов перевернули во время драки

Драку начали сотрудники рынка, когда представители территориального центра комплектования пытались проводить там мобилизационные мероприятия
07:10

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники рынка, расположенного неподалеку от Одессы, подрались с представителями территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), которые пытались проводить там мобилизационные мероприятия. Об этом сообщило украинское издание "Страна", опубликовав в Telegram-канале видео инцидента.

На кадрах видно, что во время конфликта граждане перевернули автобус военкомов.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. Сотрудники военкоматов при задержании военнообязанных нередко применяют силу и нарушают закон. Подобные инциденты неоднократно приводили к гибели людей. 

