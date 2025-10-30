В Ростовской области закрыли участок трассы "Новороссия"

Движение перекрыли на развязке перед Таганрогом

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября. /ТАСС/. Движение на развязке на въезде в Таганрог со стороны Ростова-на-Дону в Ростовской области перекрыли. Причиной стал капитальный ремонт участка трассы Р-280 "Новороссия", которая соединяет регион и Донецкую Народную Республику (ДНР), об этом сообщило федеральное дорожное агентство.

"С 30 октября в связи с началом активной стадии капитального ремонта путепровода, проходящего над проезжей частью на 57-м км автодороги Р-280 "Новороссия", изменится схема движения на участке трассы. Движение будет закрыто на время выполнения работ на самом путепроводе и автоподходах к нему. Для обеспечения автотранспортного сообщения направлений ДНР - Ростов-на-Дону, Таганрог - ДНР, Ростов-на-Дону - Таганрог организованы временные съезды", - сказано в сообщении.

В 2025 году для расширения федеральной автодороги Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь в границах Ростовской области к дорожным работам приступили на нескольких участках.

В числе задач по капитальному ремонту путепровода над трассой на 57-м км дороги - устройство дополнительной полосы движения на искусственном сооружении и автоподходах к нему, замена изношенных конструкций двух существующих полос движения, а также - замена элементов обустройства.