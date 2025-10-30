Причиной смерти руководителя хора Logos стал инфаркт

Алексею Покровскому было 50 лет

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Причиной смерти руководителя мужского камерного хора Logos, доцента кафедры хорового дирижирования в Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Алексея Покровского стал инфаркт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Академии.

"Насколько мне известно, причиной стал инфаркт", - сказал собеседник агентства.

Покровский умер 29 октября в возрасте 50 лет. Прощание состоится 31 октября в 12:00 в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. Место и дата похорон уточняются.

Покровский родился 11 марта 1975 года. Служил в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа с 1993 по 1995 год. В 2001 году окончил РАМ имени Гнесиных, а с 2006 года начал преподавательскую деятельность. С 2009 года являлся регентом храма при Счетной палате Российской Федерации.