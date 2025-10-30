Экспедиционно-туристический центр РГО открылся на Шпицбергене

Центр станет одним из пунктов обзорной экскурсии по Баренцбургу

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Открытие экспедиционно-туристического центра Русского географического общества (РГО) состоялось в поселке Баренцбург на норвежском архипелаге Шпицберген. Он стал вторым подобным зарубежным центром после Бразилии, сообщает пресс-служба РГО.

"Спустя три года обсуждений необходимости присутствия РГО на Шпицбергене, несмотря на введенные ограничения и сложную обстановку, мы вместе открываем экспедиционно-туристический центр в Баренцбурге. Вдвойне приятно это сделать в год 180-летнего юбилея одной из старейших и уважаемых общественных организаций России. Открытие центра на архипелаге является очередным этапом активной работы РГО в Арктическом регионе. <...> Со своей стороны поддерживаем идею создания интерактивной карты русского исторического наследия на архипелаге Шпицберген и готовы к сотрудничеству в ее подготовке", - заявил генеральный консул России на архипелаге Шпицберген Андрей Чемерило, чьи слова приводятся в сообщении.

Центр открыт на базе спортивно-культурного центра по соглашению между РГО и государственным трестом "Арктикуголь". На первом этапе он будет работать на этой площадке, а в перспективе переедет в строящийся в Баренцбурге современный научный центр. Деятельность центра направлена на популяризацию российской географии, истории, научных исследований и туристического потенциала среди международной аудитории. Первым крупным проектом нового центра станет масштабная работа по созданию первой карты объектов российского наследия архипелага Шпицберген, которая впервые объединит на единой картографической основе все основные типы объектов - от поморских становищ XVI века и памятников крупнейших государственных экспедиций до объектов хозяйственной деятельности треста "Арктикуголь" и современных научных станций, а также слой исторической российской топонимики.

" В XXI веке, когда Арктика нередко выступает ареной геополитического соперничества, мы создаем пространство открытого диалога - жителей и гостей Шпицбергена, представителей разных государств, науки и широкой общественности. Наряду с научными и просветительскими задачами центр задуман как современная коммуникационная площадка - он ориентирован не только на посещающих Шпицберген туристов, но и на жителей Баренцбурга. Для местного сообщества, живущего в суровых арктических условиях, центр станет окном в мир актуальных географических знаний благодаря доступу к материалам, книгам и лекциям экспертов РГО", - считает вице-президент РГО Артем Манукян.

Центр станет одним из пунктов обзорной экскурсии по Баренцбургу, которую ежегодно в туристический сезон посещает большое количество иностранных туристов. Гостям будут демонстрировать фильм об истории и деятельности РГО на английском и русском языках, знакомить с экспедиционными проектами и представлять Россию как привлекательное направление для путешествий.