В 14 регионах России сократилось число детей до четырех лет в домах ребенка

Такие результаты показали пилотные территории, где реализуется программа по профилактике социального сиротства

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Количество детей до четырех лет в домах ребенка сократилось на 41% за два с половиной года - с 1214 до 717 человек. Такие результаты показали 14 пилотных регионов России, где реализуется соответствующая программа по профилактике социального сиротства, следует из презентации, представленной замруководителя аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Екатериной Балан.

"На 41% снизилось количество малышей, которые находятся в детских учреждениях. Почти на 30% снизилась доля детей в учреждениях от общего детского населения и на 20% - вероятность становления социальным сиротой", - сказала она. По ее словам, за два года из домов ребенка в родные семьи вернулся 2 671 ребенок.

Проект реализуется по четырем направлениям: служба "Дети в семье" (возвращение детей до 4 лет из интернатов в родные семьи), "Действуем вместе" (поддержка семей в кризисе, в том числе из-за зависимостей), перепрофилирование домов ребенка (переход на семейно ориентированные форматы работы) и ранняя помощь (межведомственная поддержка детей с ОВЗ и внедрение протокола этичного сообщения диагноза для профилактики отказов от детей). С 2026 года программа "Дети в семье" начнет действовать по всей России.

Запущенная в сентябре 2022 года программа завершится в декабре 2025 года. Пилотными регионами стали Тюменская, Новосибирская, Рязанская, Тульская, Пензенская, Калининградская, Нижегородская, Белгородская, Воронежская и Московская области, а также Краснодарский, Ставропольский, Пермский и Приморский края. Новосибирская область стала единственным сибирским регионом-участником. На основе накопленного в пилотных регионах опыта был запущен проект "Вызов", который охватывает детей всех возрастов в регионах с наиболее острой ситуацией.

Успешные результаты пилотной программы легли в основу решения о создании Всероссийской службы помощи семье и детям, которое поддержал президент России. 12 ноября состоится первое заседание межведомственной рабочей группы по ее формированию. Участники утвердят "дорожную карту" по профилактике социального сиротства для всех регионов страны, которая объединит успешные практики в единую систему мер, добавила Балан.