В Карелии формируют дружины для помощи в охране границы с Финляндией

Страна в апреле 2023 года вступила в НАТО

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Власти Республики Карелия формируют в приграничных районах региона народные дружины для содействия пограничникам в охране границ с Финляндией, в апреле 2023 года вступившей в НАТО. Об этом сообщил ТАСС глава региона Артур Парфенчиков.

"Мы сейчас работаем над процессом возвращения со службы срочников, активно взаимодействуем с пограничным управлением, организуем шефство. Мы формируем народные дружины, то есть тех, кто помогает пограничникам, кто хорошо знает территорию и ориентируется на местности", - сказал он.

Парфенчиков отметил при этом, что в приграничных районах большое внимание уделяется развитию инфраструктуры. "У нас есть и федеральная целевая программа, которая по поручению президента РФ Владимира Путина, программа расширена до 2030 года, и туда вошли целый ряд объектов социальной инфраструктуры, которые связаны с развитием приграничных территорий", - сказал он.

По словам главы республики, по разным федеральным программам в регионе ведется ремонт школ, кинотеатров, музеев, медицинских учреждений. "Мы сейчас начали строить большой культурный центр в городе Лахденпохья, в поселке Хийтола, социально-культурный центр, детский сад, библиотека, дом культуры, амбулатория медицинская. Это там, где пограничная застава, где люди живут прямо возле границы", - добавил он.