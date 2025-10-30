На 13-м км МКАД в Москве затруднено движение транспорта

На месте работают оперативные службы города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на внутренней стороне 13-го км МКАД. На месте работают оперативные службы города, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на внутренней стороне 13-го км МКАД (в районе съезда №14) затруднено. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.