В Москве и области 31 октября ожидается сильный дождь
Редакция сайта ТАСС
10:32
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Москве распространило предупреждение о сильном дожде 31 октября.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем и вечером 31 октября местами в Москве ожидается сильный дождь", - говорится в сообщении.
В Подмосковье ливень должен начаться около 6 утра, предупредили в областном главке МЧС.
В ведомстве рекомендовали водителям в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, пешеходам - обходить стороной шаткие конструкции.