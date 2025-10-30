Культурные площадки Москвы проведут более 400 мероприятий ко Дню народного единства

Основная часть мероприятий намечена на 4 ноября

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Около 350 локаций по всей столице, среди которых кинопарк "Москино", ВДНХ, культурные центры, библиотеки, музеи и парки, проведут программу в честь Дня народного единства, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"На ВДНХ и многих других культурно-досуговых площадках пройдет больше 400 событий. Приглашаем москвичей и туристов на исторические реконструкции, концерты, экскурсии, лекции и творческие мастер-классы", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Она отметила, что основная часть мероприятий намечена на 4 ноября. Например, в этот день на центральной площади кинопарка "Москино" пройдет представление с участием реконструкторов, которое познакомит с событиями Смутного времени, когда купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский собрали ополчение для борьбы с польскими интервентами. Здесь же реконструируют исторические эпизоды Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны, программы дополнят аудиовизуальным сопровождением на большом экране. Также для гостей развернется выставка доспехов и вооружения XVII века.

На ВДНХ проведут обзорную прогулку, посвященную народному единству в символах архитектуры. А в музее славянской письменности "Слово" расскажут о влиянии кириллицы на культуру нашей страны. В парке "Фили" 4 ноября с концертом выступят финалисты музыкального патриотического фестиваля "Звуки Отечества", приехавшие из разных регионов России, а в парке "Красная Пресня" научат исполнению народных песен на вокальном занятии.

Кроме того, Государственный музей обороны Москвы приглашает на экскурсию "Подвиг панфиловцев - символ братства народов". А в парке "Ходынское поле" 4 ноября пройдут творческие уроки, участникам которых предложат украсить матрешки национальными узорами и сделать своими руками броши в цветах российского флага.