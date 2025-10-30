В Херсоне подпольщики начали формировать кадровый резерв к освобождению города

Записаться в состав призвали как простых жителей, так и чиновников, военных, сотрудников силовых структур

ГЕНИЧЕСК, 30 октября. /ТАСС/. Пророссийское движение "Херсонское сопротивление" в Херсоне объявило о создании кадрового резерва для восстановления города после его освобождения Вооруженными силами РФ. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале движения.

"Когда заезжие гастарбайтеры сбегут, как уже это было в 2022 году, первым делом возникнет вопрос: как восстанавливать и развивать родную Херсонщину? В связи с этим херсонское сопротивление начинает формировать кадровый резерв, чтобы привлечь настоящих патриотов нашей земли для ее дальнейшего развития", - говорится в сообщении.

Записаться в состав кадрового резерва через чат-бот в движении призвали как простых жителей, так и чиновников, военных, сотрудников силовых структур. "Наш кадровый резерв мы не только обеспечим рабочими местами, а поможем сохранить имущество, обеспечить их полной защитой", - уточняется в публикации.