Ввоз в Арктику товаров в неперерабатываемой упаковке предложили ограничить

С предложением выступил ВНИИ "Экология"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. ВНИИ "Экология" предлагает ограничить ввоз в Арктическую зону товаров в потребительской упаковке из материалов, не пригодных к утилизации или обезвреживанию в условиях севера, а также организовать раздельный сбор пищевых отходов. Об этом сообщает пресс-служба института.

"Предлагаю рассмотреть возможность государственного регулирования в части ограничения ввоза на территорию Арктической зоны товаров в потребительской упаковке из материалов, не пригодных к утилизации и обезвреживанию в условиях Арктики. Это позволит снизить объемы образования отходов упаковки с высокими затратами на утилизацию и обезвреживание", - заявил директор ФГБУ "ВНИИ Экология" Александр Закондырин, чьи слова приводятся в сообщении.

Он также отметил, что в 2020-2021 годах институтом было выполнено несколько научно-исследовательских работ, которые касались обращения с отходами, в том числе в Арктике, и несколько предложений уже были приняты на правительственном уровне. Так, в конце 2024 года в законодательство было введено понятие "труднодоступная территория" - это район, где отсутствует круглогодичное транспортное сообщение и одновременно низкая плотность населения. Здесь необходимы перегрузочные станции, чтобы накапливать и затем транспортировать отходы. На перегрузочных станциях законом предусмотрены предельные сроки накопления отходов не более 12 месяцев, а применительно к отдельным типам отходов I и II классов опасности - не более 24 месяцев. Также на рассмотрении в Госдуме находятся еще несколько законодательных инициатив, касающихся отходов.

"Раздельный сбор пищевых отходов обеспечит длительное пребывание твердых коммунальных отходов (ТКО) в местах их накопления без нарушения санитарных правил, а также обращение с ТКО, не содержащих пищевые отходы, в пределах шестой приаэродромной зоны, где в настоящее время располагается большинство свалок в Арктической зоне. Кроме того, длительный период накопления ТКО без наличия в их составе пищевых отходов позволит сохранить качество вторичных ресурсов и снизить расходы на транспортирование отходов из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов путем формирования транспортной партии и вывоза один раз в год", - добавил Закондырин.

Также в целях снижения транспортных расходов на вывоз отходов и вторичного сырья он предложил законодательно закрепить возможность использования инфраструктуры Северного морского пути и северного завоза для вывоза вторичных ресурсов и сырья за пределы Арктической зоны, что особенно актуально для Красноярского края, Якутии и Чукотки.