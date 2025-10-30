В Черном море зафиксировали один из самых низких уровней загрязнений за 18 лет

По данным исследования, ЧП с танкерами в 2007 и 2024 году в целом не привели к резкому увеличению концентраций углеводородов в воде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября. /ТАСС/. Ученые ЮФУ и Гидрохимического института Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали один из самых низких за последние 18 лет уровень загрязнения нефтепродуктами в Черном море. Об этом сообщили в Южном федеральном университете (ЮФУ) по результатам проведенного исследования.

Ученые ЮФУ и Гидрохимического института Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды изучили результаты наблюдений последствий крушения танкеров в Керченском проливе в 2007 и 2024 годах, чтобы оценить масштабы и динамику нефтяного загрязнения прибрежных вод к Международному дню Черного моря.

"Данные показали значительные колебания концентраций нефтяных углеводородов в воде. Однако пики загрязнения, многократно превышающие норму, ожидаемо фиксировались сразу после крушений танкеров. Любопытно, что после катастрофы 2024 года такой летний всплеск загрязнения в 2025 году зафиксирован не был. Напротив, отмечено один из самых низких уровней загрязнения за все 18 лет наблюдений", - говорится в сообщении.

Причинами низкого уровня загрязнения моря после ЧП в 2024 году ученые называют масштабную очистку пляжей Анапы, которые значительно превосходили работы в Керченском проливе после крушения танкера в 2007 году, а также разные береговые ландшафты на месте происшествий.

"Песок Анапской пересыпи выступил в роли "якоря" и "фильтра", удерживая сгустки мазута и не давая им свободно мигрировать обратно в воду, в отличие от скалистых берегов Керченского пролива, где мазут годами оставался на поверхности", - добавили в ЮФУ.

По данным исследования, оба ЧП с танкерами в 2007 и 2024 году в целом не привели к резкому увеличению концентраций углеводородов, которые регулярно попадают в воды Черного моря на протяжение нескольких десятилетий. При этом, ученые предупреждают, что мазут, который до сих пор остается на дне, в песках и на скалах прибрежных зон после ЧП 2024 года на ближайшие два - три года создает угрозу вторичного загрязнения морской воды продуктами распада.