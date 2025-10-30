Чернышенко: cтратегия развития образования станет конституцией в своей сфере

Вице-премьер отметил вклад Российской академии образования в ее разработке

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Стратегия развития российского образования до 2036 года станет конституцией отечественной образовательной сферы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в видеообращении к членам РАО на общем собрании членов Российской академии образования.

"Академия вносит неоценимый вклад в повышение качества обучения и воспитания наших детей. Вы также сыграли ключевую роль в разработке Стратегии развития образования до 2036 года. Это документ, который мы готовим по поручению главы государства, и он станет конституцией для всей нашей образовательной сферы", - сказал он.

Он добавил, что крупнейшая в Европе педагогическая Библиотека имени К. Д. Ушинского РАО насчитывает более 1,7 млн изданий. По его словам, это фундаментальная научная сокровищница страны.

Президент РАО Ольга Васильева рассказала, что в этом году академия подготовила универсальную трехтомную монографию "Система образования, педагоги и дети в годы Великой Отечественной войны". По ее словам, каждый том посвящен отдельной теме. Васильева поблагодарила коллег, которые приняли участие в этой масштабной работе.