В Таганроге прошла премьера фильма о паромщике на Запорожье

Показ картины приурочили ко Дню народного единства

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября. /ТАСС/. Зрительская премьера драмеди "Паромщик" - нового фильма продюсера и режиссера Федора Попова, состоялась в Таганроге Ростовской области, где его представил сам режиссер, а также актер Александр Обласов. Премьера о жителе одного из запорожских сел, который перевозил людей на пароме после разрушения старого моста через приазовский лиман, приурочили ко Дню народного единства, и она были принята зрителями всей душой, сообщил ТАСС режиссер.

"Картина - это искреннее душевное приятие происходящих перемен, любовь и вера в будущее. Премьера прошла на очень высоком эмоциональном градусе, зрители всей душой приняли картину", - сказал ТАСС Попов после премьеры.

Фильм "Паромщик" - драмеди, действие которой разворачивается в одном из запорожских сел на берегу приазовского лимана в год освобождения и воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в ходе СВО. Он о простых жителях села, их взаимоотношениях, перипетиях местной жизни, о любви: к женщине, к детям, к Родине, о верности себе и своим принципам.

По сюжету паромщик Константиныч в исполнении Артема Алексеева - житель одного из запорожских сел. После того, как старый мост через приазовский лиман был разрушен и разобран на металлолом, Константиныч стал перевозить людей на пароме. Он соединяет противоположные берега, судьбы односельчан, родных и близких. А еще у Константиныча есть своя мечта. Сможет ли он осуществить ее, показывают в новой картине, созданной "Творческой студией "Стелла".

30 октября фильм выходит также на большие экраны, выпускает его компания "Центр кино".

Фильм создан при финансовой поддержке Фонда кино. ТАСС - информационный партнер картины.