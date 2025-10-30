В Казахстане умер участник штурма Берлина в 1945 году Василий Сердюков

Ему было 98 лет

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 30 октября. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения Белоруссии и Польши, а также штурма Берлина Василий Сердюков умер в Казахстане на 99-м году жизни. Посольство России в Астане выразило глубокие соболезнования родным и близким ветерана.

Как отмечается в сообщении посольства, в столице республики с воинскими почестями состоялась церемония прощания с ветераном, в которой также приняли участие дипломаты.

Василий Антонович Сердюков родился 21 ноября 1926 года. В 1943 году в 17 лет он записался в ряды Советской Армии и после подготовки в Саратовской области был направлен в минометный полк на фронт. В годы войны он принимал участие в том числе в боях за Зееловские высоты неподалеку от Берлина, а затем в штурме германской столицы. Как вспоминал сам ветеран в рассказах казахстанским СМИ, Победу ему удалось встретить у стен Рейхстага.

После демобилизации Сердюков окончил институт в Новосибирске и более 40 лет работал на железной дороге в Караганде и Целинограде (прежнее название нынешней столицы Казахстана Астаны). За годы службы в армии и после был награжден различными орденами и медалями.