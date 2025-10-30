За победу в премии "Голос героев" поборются более 1 тыс. номинантов

Призовой фонд мероприятия составил 5 млн рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Жители России смогут выбрать народных героев из более чем 1 тыс. номинантов Всероссийской народной премии "Голос героев". Глава Республики Мордовия Артем Здунов, параспортсмен и блогер Рустам Набиев, основатели премии и другие спикеры дали старт народному голосованию, сообщается на сайте правительства Мордовии.

Проект родился в Мордовии, его организовала в 2022 году команда АНО "Подвиги" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и команды главы республики. В 2025 году премия получила федеральный статус.

"В 2022 году мы начинали в Саранске как "Время героев", а сегодня перед нами - более 1 000 номинантов из 81 региона! Современный герой - это учитель в глубинке, волонтер, рабочий на заводе, блогер, несущий добрые ценности. Именно для них существует наша премия", - сказал основатель проекта "Подвиги" Денис Шапкарин.

С 1 августа на сайте проекта жители всех регионов России могли номинировать на премию представителя старше 18 лет, достойного стать примером для окружающих. Номинантами могли стать профессионалы своего дела, отличившиеся на производстве, врачи и сотрудники правопорядка, спасатели и учителя, волонтеры и зоозащитники, сельхозработники, воспитатели и крепкие семьянины, а также люди, которые в нужное время оказались в нужном месте - пришли на помощь в беде и спасли человеческую жизнь с риском для собственной.

"Мы гордимся, что такая масштабная народная инициатива появилась именно в Мордовии. За короткий срок вы смогли превратить ее в хороший федеральный проект. В рамках премии есть номинация "Герои семьи" - как председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению "Семья" хочу поблагодарить вас за то, что уделяете этому внимание. В этой номинации у нас много заявок и интересных историй", - отметил Здунов. Среди претендентов на победу в премии есть и участники региональной кадровой программы "Герои среди своих".

Торжественная церемония награждения победителей состоится 6 декабря в Саранске и будет транслироваться в "Одноклассниках" и во "ВКонтакте". Призовой фонд премии - 5 млн рублей.