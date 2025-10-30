Роскомнадзор не блокирует Telegram и WhatsApp в Крыму

Об ограничениях ранее сообщил местный оператор "Волна"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор не ограничивает работу иностранных мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее местный оператор "Волна" сообщал журналистам, что Роскомнадзор блокирует мессенджеры в регионе - решению обязаны следовать все операторы.

"Роскомнадзор не блокирует названные сервисы", - сообщили в ведомстве.