Путин приветствовал участников и гостей "Абилимпикса"

Президент уверен, что участники СВО достигнут новых высот в мирном труде

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что участники спецоперации смогут достичь новых высот в мирном труде. Об этом говорится в приветствии главы государства участникам и гостям Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

"В нынешнем году в числе конкурсантов участники специальной военной операции. В ходе соревновательной, деловой программ они достойно проявили себя, показали настоящую фронтовую закалку и, уверен, достигнут новых высот в мирном труде", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что проект развивается и много лет помогает людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать свои таланты и способности. В ходе "Абилимпикса" участники могут получить новые знания и компетенции, найти хорошую работу и наметить перспективы для дальнейшего профессионального роста.

Президент выразил надежду, что чемпионат пройдет успешно и послужит площадкой для запуска востребованных социальных, благотворительных инициатив.

"Желаю вам удачи, добрых и позитивных впечатлений", - заключил президент.

Национальный чемпионат "Абилимпикс" - это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и президентской платформы "Россия - страна возможностей", а также федерального проекта "Профессионалитет" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Оператором выступает Национальный центр "Абилимпикс" Института развития профессионального образования.