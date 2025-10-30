Путин приветствовал участников и гостей "Абилимпикса"
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что участники спецоперации смогут достичь новых высот в мирном труде. Об этом говорится в приветствии главы государства участникам и гостям Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".
"В нынешнем году в числе конкурсантов участники специальной военной операции. В ходе соревновательной, деловой программ они достойно проявили себя, показали настоящую фронтовую закалку и, уверен, достигнут новых высот в мирном труде", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что проект развивается и много лет помогает людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать свои таланты и способности. В ходе "Абилимпикса" участники могут получить новые знания и компетенции, найти хорошую работу и наметить перспективы для дальнейшего профессионального роста.
Президент выразил надежду, что чемпионат пройдет успешно и послужит площадкой для запуска востребованных социальных, благотворительных инициатив.
"Желаю вам удачи, добрых и позитивных впечатлений", - заключил президент.
Национальный чемпионат "Абилимпикс" - это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и президентской платформы "Россия - страна возможностей", а также федерального проекта "Профессионалитет" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Оператором выступает Национальный центр "Абилимпикс" Института развития профессионального образования.