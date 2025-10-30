Ynet: в Иерусалиме десятки тысяч иудеев вышли на протест против призыва в армию

Для участия в акции в Иерусалим съехались ультраортодоксальные иудеи со всей страны, многие шли пешком по 1-му шоссе

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Десятки тысяч ультраортодоксальных иудеев вышли на улицы Иерусалима, протестуя против обязательного призыва в армию представителей религиозных слоев общества. По данным портала Ynet, митинг собрал около 200 тыс. участников.

Демонстрация получила название "Марш миллионов". Протестующие требуют от правительства отказаться от идеи введения обязательной воинской повинности для ортодоксов, в особенности учащихся религиозных училищ, которые сейчас фактически освобождены от службы.

Для участия в акции в Иерусалим съехались ортодоксы со всей страны, многие шли пешком по 1-му шоссе, связывающему Иерусалим с прибрежными районами центральной части Израиля, из-за чего полиция на несколько часов полностью перекрыла движение по этой важнейшей израильской магистрали. С середины дня было приостановлено также железнодорожное сообщение с Иерусалимом.

Как передает гостелерадиокомпания Kan, в районе находящихся друг напротив друга зданий центрального автовокзала и главного железнодорожного вокзала возникло столпотворение. Протестующие вступали в стычки с полицией, журналистами и прохожими. В ряде мест демонстранты массово забирались на крыши зданий, в том числе они сумели подняться на одну из недостроенных высоток и расположенный рядом с ней строительный кран. В результате 15-летний активист погиб, сорвавшись с большой высоты.

Сейчас демонстрация завершена, движение поездов из Иерусалима постепенно возобновляется, организаторы призывают участников митинга расходиться.

Израильские ортодоксы и армия

Верховный суд Израиля летом 2024 года единогласно постановил, что ультраортодоксальные иудеи должны наравне со всеми призываться в ряды вооруженных сил. Судьи указали, что в настоящее время в Израиле отсутствует правовая основа для предоставления учащимся ешив отсрочки от армейской службы, и что нет оснований делать различия между обычными студентами и учениками ешив - служить должны все. Кроме того, суд запретил финансировать ешивы, учащиеся которых не отправляются на военную службу.

До сих пор ультраортодоксальные иудеи были фактически освобождены от обязанности нести воинскую службу. В условиях военного времени это исключение вызвало острые дебаты в обществе, за призыв ультраортодоксов в армию неоднократно выступали оппозиционные партии. В начале 2024 года эту меру поддержал и занимавший тогда пост министра обороны Израиля Йоав Галант.

По данным The Times of Israel, в настоящий момент в стране насчитывается порядка 67 тыс. мужчин-ортодоксов, подлежащих призыву в армию. После начала военной операции в секторе Газа незначительное число религиозных евреев добровольно пополнили ряды войск.

Ультрарелигиозные иудеи составляют порядка 13,5% населения Израиля (1,28 млн в стране с общим населением 9,45 млн). После начала военных действий в секторе Газа армия объявила о начале приема в свои ряды ортодоксов на добровольной основе.