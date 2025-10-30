В Дагестане реализуют цифровую платформу по мониторингу окружающей среды

Она будет доступна для гостей и жителей республики

КАСПИЙСК, 30 октября. /ТАСС/. "МТС экология" намерена разработать цифровую платформу, позволяющую следить за состоянием окружающей среды в реальном времени в Республике Дагестан. Платформа будет доступна для гостей и жителей республики, сейчас подобные проекты реализуются уже в 10 регионах России, сообщила руководитель направления "МТС экология" Олеся Суханос в студии ТАСС в рамках III Международного Каспийского цифрового форума.

"Платформа позволяет решить огромное количество задач, начиная от мониторинга экологической обстановки, когда все жители любого региона могут в режиме реального времени посмотреть, каким воздухом они дышат, в какой воде они искупались. Это очень важная социальная составляющая, которая сейчас интересует абсолютно каждого. У нас есть модули, которые связаны с прогнозированием распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в водных объектах, и тема загрязнения в водных объектах сейчас очень актуальна и для Республики Дагестан в первую очередь. Платформа позволит определять, где может находиться потенциальный источник загрязнения воздуха или воды, и построить уже стратегические мероприятия для улучшения экологической ситуации", - сказала Суханос.

По ее словам, запуск платформы может занять от двух недель и более, сейчас она работает уже в 10 регионах страны. "Наблюдение за экологической обстановкой - это комплексная задача. Есть различные типы оборудования, которые позволяют собирать экологически значимые данные, и цифровые решения, которые эти данные обрабатывают, а после строят прогнозы. Платформа, как и любая цифровая составляющая, должна взаимодействовать с системами, которые уже работают в республике - единая диспетчерская служба или какие-то информационные порталы. Интеграции занимают какое-то время, поэтому надеемся, что на следующем форуме мы уже представим результаты наших первых наработок", - добавила спикер.