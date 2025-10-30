В Минске открылся туристско-информационный центр Смоленской области

В нем можно получить подробную информацию о достопримечательностях региона, его культурных и природных объектах

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Туристско-информационный центр Смоленской области начал работу в Минске, став важным шагом в развитии культурного и туристического сотрудничества между регионом и Белоруссией. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин на своей странице в национальном мессенджере Max.

"Центр расположен в здании Минского железнодорожного вокзала, что делает его легкодоступным для многочисленных туристов и гостей города. Главная задача нового учреждения - познакомить посетителей с богатым туристическим потенциалом Смоленщины", - отметил Анохин.

По его словам, в центре можно получить подробную информацию о достопримечательностях региона, его культурных и природных объектах, а также о разработанных маршрутах для самостоятельных путешествий. Кроме того, центр предоставит информацию о разнообразных экскурсионных и событийных турах, а также предложит сувенирную продукцию ручной работы местных мастеров.

"На торжественном открытии центра состоялось обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества между Смоленской областью и Белоруссией в сфере туризма. Рассмотрена возможность открытия туристско-информационного центра регионов Белоруссии на железнодорожном вокзале в Смоленске. Это позволит создать единую сеть туристических центров, нацеленную на увеличение взаимного туристического потока",- добавил губернатор.

Подчеркивается, что в перспективе планируется создание первого Международного туристско-информационного центра Союзного государства в Смоленске, что станет еще одним важным шагом в укреплении связей между Россией и Белоруссией в сфере туризма.