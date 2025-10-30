В Карелии увеличат объем добычи водорослей на Белом море

Решить вопрос с сырьем необходимо для строящегося завода в Кондопожском районе

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 октября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Минсельхозу региона решить вопрос с сырьем для строящегося завода по переработке морских водорослей в Кондопожском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам визита стройплощадки руководителем республики.

Компания "Биомедицинские инновационные технологии" планирует открыть в поселке Березовка Кондопожского района завод по переработке морских водорослей, где будут выпускать различную продукцию - от детского и спортивного питания до биологически активных добавок. Производственный комплекс возводят в соответствии с концессионным соглашением между правительством Карелии и инвестором.

"В ноябре необходимо сформировать конкретные предложения по увеличению объемов добычи водорослей на Белом море. Дальше будем работать по сертификации новой продукции, чтобы летом запустить производство на полную мощность", - сказал Парфенчиков.

В частности, глава региона поручил Минсельхозу провести встречу с рыболовецкими колхозами и проработать вопрос создания объединения, которое будет обеспечивать необходимый объем водорослей.

"Добычу увеличили в четыре раза, но этого недостаточно, поэтому пока закупаем недостающий объем", - рассказал главе учредитель компании Анатолий Хитров.

По данным правительства, новый комплекс будет включать два производственно-складских корпуса, каждый площадью от 1 тыс. кв. м, с лабораторией и административно-хозяйственными помещениями. В рамках проекта планируется создать 60 рабочих мест. Сейчас выполнен большой объем работ, построенные здания необходимо подключить к инженерным сетям.