Архивы Ставрополья ускорили предоставление услуг в 25 раз

В Ставропольском крае оцифровали более 70 тыс. архивных дел

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Масштабная оптимизация работы архивов в Ставропольском крае позволила в 25 раз сократить время предоставления услуг. В регионе оцифровали более 70 тыс. архивных дел, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Проведена масштабная оптимизация работы муниципальных архивов, в результате время получения услуг для граждан сократилось до 25 раз. Несмотря на то, что архивы продолжают бережно хранить часто уникальные документы на бумаге, большая часть фондов поэтапно переводится в цифру. В систему научно-справочного аппарата краевого архива на текущей момент внесено более 19 тысяч фондов, оцифровано более 70 тысяч дел", - пояснили в правительстве края.

Работа проводится по краевому проекту "Эффективный регион", который предусматривает трансформацию системы государственного и муниципального управления. Проект реализуется по инициативе губернатора края Владимира Владимирова при поддержке госкорпорации "Росатом". Модернизация затронула комитет Ставропольского края по делам архивов и 16 архивных отделов в муниципалитетах.

"Успешную практику продемонстрировал архивный отдел администрации города Пятигорска. Впервые к работе по оцифровке архивных фондов привлечена молодежь. 30 студентов-волонтеров из Пятигорского городского волонтерского отряда на безвозмездной основе всего за полгода под опекой сотрудников муниципального архива оцифровали более 29 тысяч документов архивного муниципального фонда, это 43% всего объема муниципального архива. И эта работа продолжается", - пояснили в правительстве края.

В архивной сфере региона реализовали 18 бережливых проектов. Специалисты создали электронные списки фондов, внедрили электронную регистрацию запросов, организовали электронное взаимодействия с краевыми МФЦ и так далее. В результате время поиска архивных сведений работниками сократилось в семь раз, доля электронных услуг увеличилась до 20%.

"Эффективный регион" на Ставрополье объединил за шесть лет более 400 проектов по внедрению принципов бережливого производства. Технологии бережливого управления направлены на сбережение трудозатрат и материальных ресурсов, повышение качества и доступности услуг для населения. "Государственные ресурсы, которые мы можем задействовать для поддержки экономики, не безграничны. Нам важно ориентироваться на потребности граждан, ускорять процессы принятия решений", - прокомментировал губернатор края Владимир Владимиров.