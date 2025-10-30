В Петербурге сформируют календарь туристических событий 2026 года

Он поможет планировать посещение культурных, спортивных, деловых и детских мероприятий

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Календарь туристических и культурных мероприятий Петербурга на 2026 год сформируют с 1 по 30 ноября. Он помогает туристам и горожанам планировать посещение культурных, спортивных, деловых и детских мероприятий, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербург - столица событийного туризма. Ежегодно город на Неве привлекает путешественников из разных регионов России и других стран. Во многом - благодаря событийному туризму. Он входит в пятерку основных причин, по которым гости приезжают в Санкт-Петербург. Красочные карнавалы, яркие фестивали, масштабные шоу - настоящий магнит для гостей. Уверен, единый календарь событий станет надежным путеводителем по насыщенной жизни города. Здесь каждый найдет для себя занятие по душе в любое время года и в любую погоду", - привели в пресс-службе слова председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевича.

Путеводитель по петербуржским мероприятиям будет опубликован на официальном городском туристско-информационном портале.

Календарь состоит из семи разделов: городская жизнь, фестивали и праздники, деловой, культурный, спортивный, детский Петербург, а также топ-25 событий. Внесение в последний возможно после рассмотрения специально созданной экспертной комиссией. В ее состав входят представители учреждений культуры, общественных организаций, органов власти и эксперты индустрии путешествий.

Единый календарь событий создается ежегодно с 2018 года в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга.

В 2023 году единый календарь событий Санкт-Петербурга победил в номинации "Лучший региональный календарь туристских событий" Национальной премии Russian Event Awards-2022.

В 2025 году в топ-25 единого календаря событий вошли такие мероприятия, как праздник выпускников петербургских школ "Алые паруса", фестиваль "Чудо света", ежегодная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, IV соревнования по триатлону "Медный Всадник", посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.