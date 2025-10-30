МО РФ: более 1 тыс. прошедших лечение ветеранов СВО трудоустроились в 2025 году

Создано уже 11 реабилитационно-образовательных центров, в которых организована переподготовка по новым военно-учетным специальностям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Свыше 1 тысячи ветеранов спецоперации, прошедших реабилитацию и лечение, трудоустроены в 2025 году. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Олег Мосеев на встрече уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с экспертами в области интеграции военнослужащих, получивших тяжелое ранение и инвалидность, в мирную жизнь.

"Создано уже 11 реабилитационно-образовательных центров, в которых организована переподготовка по новым военно-учетным специальностям. Только в этом году 1 006 военнослужащих направлены в муниципальные военкоматы и не только. У нас есть те, кто изъявил желание продолжить службу в военно-учебных заведениях. И даже [некоторые] остаются в строю в своих воинских частях. Специально для них вводятся должности, они продолжают нести службу", - сказал он.

Мосеев отметил, что вопрос о реабилитации военнослужащих после ранения "всегда находится в поле зрения Минобороны".

Кроме того, он подчеркнул, что социальное обеспечение военнослужащих социальными гарантиями является первостепенной задачей Минобороны. "Она стоит постоянно во главе всех задач, которые у нас на данный момент решаются", - указал он.