В Татарстане утвердили размер выплат за повреждения от БПЛА в Казани в 2024 году

Они составят 78 тыс. при частичной утрате и 156 тыс. рублей при полной утрате имущества первой необходимости

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Кабинет министров Татарстана утвердил размер компенсаций для жителей Казани, чье имущество первой необходимости было частично или полностью утрачено после атаки БПЛА в декабре 2024 года. Решение опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

"Установить финансовую помощь физическим и юридическим лицам, имущество которых утрачено или повреждено в результате атаки беспилотных летательных аппаратов 21 декабря 2024 года в муниципальном образовании городе Казани", - сказано в документе.

Размер выплаты на одного человека составит 78,375 тыс. рублей при частичной утрате и 156,75 тыс. рублей при полной утрате имущества первой необходимости. Также предусмотрены компенсации за поврежденный автотранспорт физическим и юридическим лицам. Их размер определяется в ходе экспертизы.

В документе также отмечено, что средства выделены из резервного фонда кабмина.

21 декабря 2024 года в Казани было зафиксировано восемь прилетов беспилотников, в том числе по жилым домам. В результате в нескольких домах произошли пожары, были повреждены кровля и окна, некоторые квартиры оказались затопленными. Жертв при атаке беспилотников не было.