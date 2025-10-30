В Енакиеве открыли первую в ДНР детскую модельную библиотеку

Пространство состоит из трех частей для детей разных возрастов

ДОНЕЦК, 30 октября. /ТАСС/. Детская модельная библиотека, состоящая из трех пространств для ребят разных возрастов, открылась в Енакиеве ДНР по нацпроекту "Семья", сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского Минкультуры.

"В Енакиеве открылась первая в ДНР детская библиотека, оснащенная по модельному стандарту. Ремонтные работы проходили с апреля по июль, после этого ее оснащали новой мебелью, оборудованием и готовили к открытию. Общая площадь библиотеки - почти 340 кв. м", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пространство состоит из трех частей для детей разных возрастов. Первая зона будет интересна дошкольникам и ученикам младшей школы, вторая - подросткам, третья зона - многофункциональный читальный зал. Посетителям доступны ноутбуки, интерактивная панель и столы. Для юных читателей смонтирован интерактивный пол и песочница.

"С их помощью сотрудники библиотеки будут проводить познавательные мероприятия, а на интерактивных сенсорных столах ребята смогут выполнять различные задания, отвечать на вопросы викторин, играть в развивающие и обучающие игры", - отметили в министерстве.

Новое пространство оборудовано по национальному проекту "Семья". В ходе реконструкции библиотечные фонды пополнили около 700 книг. "До модернизации в год библиотеку посещали более 12 тыс. человек. После модернизации эта цифра увеличится", - заключили в пресс-службе.