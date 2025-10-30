Службы Калининграда перевели в режим повышенной готовности

В регионе ожидается штормовой ветер

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Все муниципальные службы Калининграда переведены в режим повышенной готовности по причине возможной непогоды. Согласно прогнозу синоптиков, вечером 30 октября ожидается штормовой ветер со скоростью свыше 20 м/с, сообщили в администрации областной столицы.

"Порывы ветра могут достигать 22 м/с, <...> мы ввели для всех муниципальных служб режим повышенной готовности. Это значит, что грядущей ночью на всех коммунальных предприятиях будут находиться дежурные бригады, готовые по первому зову выдвинуться на место ЧП", - говорится в сообщении.

По причине неблагоприятного прогноза погоды власти Калининграда отменили запланированную на 31 октября разводку мостов "Высокий" и "Юбилейный" через реку Преголя.