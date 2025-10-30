В Ленобласти захоронили останки 540 узников концлагеря "Дулаг-102"

Церемония прошла в рамках реализации проекта "Без срока давности"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Останки 540 воинов-узников концлагеря "Дулаг-102" захоронили на воинском участке Захонье Рабитицкого гражданского кладбища в городе Волосово Ленинградской области. Церемония прошла в рамках реализации проекта "Без срока давности", сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Ленинградской области в официальном Telegram-канале.

"В следственном управлении СК России по Ленинградской области подобным мероприятиям придают особое значение. Для всех без исключения сотрудников ведомства участие в патриотических акциях и проектах - не просто служебный, но и человеческий долг", - говорится в сообщении.

Массовое захоронение советских граждан и военнопленных времен Великой Отечественной войны, содержащихся в пересыльном концлагере "Дулаг-102", было обнаружено в результате проведения поисково-разведывательных мероприятий в 2023 году. В ходе осмотра места волонтеры из поисковых отрядов и сотрудники СК извлекли скелетированные останки не менее 10 граждан. Также были обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. По изъятым останкам были назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших и причины смерти.

Тогда же Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Волосовском районе Ленинградской области останков предполагаемых узников нацистского концлагеря "Дулаг-102".

"Дулаг-102" действовал на территории местного известкового завода примерно с сентября 1941 года до конца 1943-го, где были замучены и убиты по разным данным от 6 до 9 тыс. человек.