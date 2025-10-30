На сайт Московской патриархии совершена хакерская атака

В Церкви прорабатывают "альтернативный вариант публикации журналов Священного синода", отметил заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Хакерская атака, мешающая публикации официальных решений Священного синода, совершена на официальный сайт Русской православной церкви. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Официальный сайт Русской православной церкви пока что, судя по всему, жестко ддосят", - написал он.

Владыка отметил, что в Церкви прорабатывают "альтернативный вариант публикации журналов Священного синода".