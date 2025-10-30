На сайт Московской патриархии совершена хакерская атака
Редакция сайта ТАСС
17:02
МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Хакерская атака, мешающая публикации официальных решений Священного синода, совершена на официальный сайт Русской православной церкви. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"Официальный сайт Русской православной церкви пока что, судя по всему, жестко ддосят", - написал он.
Владыка отметил, что в Церкви прорабатывают "альтернативный вариант публикации журналов Священного синода".