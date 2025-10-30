Анатолия Меньщикова похоронят на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с артистом пройдет 3 ноября с 10:00 до 12:00 в Большом фойе театра Вахтангова

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Похороны заслуженного артиста РФ актера Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолия Меньщикова пройдут 3 ноября на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС директор театра заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.

Артист умер 30 октября, в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Церемония прощания с Меньщиковым пройдет 3 ноября с 10:00 до 12:00 в Большом фойе театра.

"Анатолия Сергеевича похоронят в понедельник днем на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Об актере

Меньщиков начал свой путь в Театре на Таганке: туда он пришел в 1967 году на должность машиниста сцены. Уже через год будущий актер впервые вышел на сцену: он исполнил роль Лорана в спектакле "Тартюф", заменив заболевшего артиста. Впоследствии, в 1977 году, Меньщиков окончил Театральное училище имени Бориса Щукина.

В Театре Вахтангова актер прослужил почти 50 лет. В стенах этого театра на его счету - более 100 ролей. Он работал с такими режиссерами, как Евгений Симонов, Александра Ремизова, Петр Фоменко, Мирослав Белович, Гарий Черняховский, Роман Виктюк, Владимир Иванов, Владимир Мирзоев, Римас Туминас, Юрий Любимов и другими.

"В последний раз Анатолий Сергеевич вышел на родную сцену 19 мая 2025 года в спектакле "Улыбнись нам, Господи". Для всех вахтанговцев - его коллег и партнеров, тех, кто любил, дружил и глубоко уважал Анатолия Сергеевича, - его уход стал горькой невосполнимой утратой. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким. Светлая, вечная память!" - сказано в некрологе Театра Вахтангова.