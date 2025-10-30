Воспитанники "Артека" провели день в творческой лаборатории марийской культуры

Дети учились играть на гуслях, освоили азы марийской вышивки и примерили национальные костюмы

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 30 октября. /ТАСС/. Воспитанники международного детского центра "Артек" провели день в творческой лаборатории марийской культуры, которая открылась в рамках состоявшегося здесь Дня республики. Об этом рассказал журналистам глава Марий Эл Юрий Зайцев, побывавший в "Артеке".

"Дети учились играть на гуслях, освоили азы марийской вышивки и примерили национальные костюмы, а особый восторг вызвала выставка "Гусли Победы", интерактивные путешествия по Йошкар-Оле с Йошкиным котом и виртуальные экскурсии в замок Шереметева", - рассказал глава республики.

Он отметил, что в преддверии 105-летия Марий Эл народная культура с ее древними традициями и ярким колоритом нашла большой отклик в сердцах молодежи. "Уверен, что для многих артековцев эта встреча станет первым шагом к знакомству с уникальной и самобытной Марий Эл", - выразил уверенность Зайцев, поблагодарив руководство детского центра за увлекательную экскурсию и знакомство с историей старейшего пионерского лагеря.

Он напомнил в этой связи, что 2025 год стал юбилейным не только для республики, но и для самого международного детского центра - в июне ему исполнилось 100 лет.