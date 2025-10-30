Губернатор Севастополя предупредил о вечерних тренировках флота

Михаил Развожаев отметил, что в городе спокойная обстановка

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Черноморский флот проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в разных районах Севастополя в вечернее время. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 22:30 мск в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Карантинной и Камышовой бухт, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Учкуевки, Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал Развожаев.

Губернатор отметил, что в Севастополе все спокойно.