Губернатор Севастополя предупредил о вечерних тренировках флота
18:22
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Черноморский флот проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в разных районах Севастополя в вечернее время. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:30 мск в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Карантинной и Камышовой бухт, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Учкуевки, Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал Развожаев.
Губернатор отметил, что в Севастополе все спокойно.