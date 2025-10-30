Российские вузы получат 620,5 тыс. бюджетных мест на 2026/2027 учебный год

Этот показатель сохранится на уровне предыдущего года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Число бюджетных мест в российских вузах на 2026/2027 учебный год составит 620,5 тыс. и сохранится на уровне предыдущего года. Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания, посвященного формированию проекта контрольных цифр приема в вузы в новом учебном году.

"Общий объем контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год, распределяемый на конкурсной основе, сохранится на уровне прошлого года и составит 620,5 тыс. бюджетных мест, из которых воссоединенным регионам установлено порядка 28,5 тыс. мест", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.

На программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения планируется выделить 371 тыс. бюджетных мест, что обеспечит доступность высшего образования для выпускников школ на уровне не менее 57,5%. При этом число бюджетных мест в регионах планируется увеличить до 73,4%.

Кроме того, по ряду направлений количество бюджетных мест увеличат: по инженерным направлениям - на 1 169 мест, по сельскохозяйственным - на 594 места, по медицинским - на 166 мест. Изменения также коснутся направлений по математическим и естественным наукам. По гуманитарным наукам, по искусству и культуре, напротив, запланировано незначительное снижение количества бюджетных мест.