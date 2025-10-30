Ректор ИРПО: 56% студентов-очников колледжей получали стипендии в 2024 году

Государство активно поддерживает студентов СПО, отметил Сергей Кожевников

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба ИРПО

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Более половины студентов очной формы обучения российских колледжей являлись получателями стипендий и иных мер материальной поддержки в 2024 году. Об этом заявил ректор Института развития профессионального образования (ИРПО) Сергей Кожевников в ходе Международного научно-образовательного конгресса стран СНГ "Интеллектуальный код Содружества".

"Женщины составляют почти половину (48%) студентов СПО, а более 4% студентов - это обучающиеся в возрасте 35 лет и старше. Государство активно поддерживает студентов СПО. Так, в 2024 году около 56% студентов очной формы обучения являлись получателями стипендий и иных мер материальной поддержки", - привели в пресс-службе ИРПО слова Кожевникова.

Он также отметил, что отдельное внимание в стране уделяется созданию условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ. По его словам, в 2024 году в колледжах страны обучались 42 тыс. студентов-инвалидов, уровень трудоустройства таких выпускников превысил 60%.

В сообщении также сказано, что 46% специалистов, занятых в экономике России, имеют дипломы СПО. В 2024 году 3,9 млн студентов обучалось по программам СПО - 2,6% населения.

Ректор ИРПО также напомнил, что с 2024 года институт проводит комплексные исследования системы среднего профессионального образования России и дружественных стран, по результатам которых готовит аналитическую информацию о текущем состоянии и трендах развития системы, а российская модель интеграции образования и производства вызывает интерес у промышленных партнеров из других стран и может стать основой для масштабной международной кооперации в подготовке кадров.

В дискуссии в Петербурге приняли участие представители ведущих организаций, которые реализуют ключевые проекты в системе СПО в России, Республике Беларусь и Узбекистане.